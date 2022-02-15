Ярославль, , 11:22 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв покинул пост председателя комитета по по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Фомичёв Duma.yar.ru

Фомичёв написал заявление о сложении полномочий председателя, которое было удовлетворено 15 февраля на заседании думы.

Судя по всему, заявление связано с уголовным делом в отношении депутата. Фомичёв обвиняется в посредничестве во взятке и находится под домашним арестом. В связи с этим заседания думы он не посещает.

Кто займёт место Фомичёва, пока неясно. Вероятным претендентом называют Илью Осипова — в прошлом председателя Яроблдумы и депутата Госдумы России. Осипов избрался в облдуму на дополнительных выборах осенью 2021 года и пока не имеет официальных постов, соответствующих его парламентскому опыту.

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