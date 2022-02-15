Варшава, , 11:21 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда созвал внеочередное заседание Кабинетного совета, чтобы срочно обсудить ситуацию вокруг Украины. Оно состоится во второй половине дня во вторник, 15 февраля. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Господин президент принял решение созвать Совет своего кабинета 15 февраля в 13 часов [15 часов по мск — Ред.]. Встреча состоится в Президентском дворце и будет иметь закрытый характер. Темой является Польша и ее о отношение к ситуации на Украине. После встречи кабинетного совета господин президент запланировал в Президентском дворце брифинг», — говорится в сообщении.

Согласно польской конституции, президент созывает кабинетный совет, для обсуждения особо важных дел. Это заседание некоторых членов правительства под председательством президента.