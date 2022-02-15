Элиста, 15 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Депутаты Элистинского городского собрания в ходе внеочередного заседания 15 февраля удовлетворили заявление главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова о досрочном сложении полномочий.

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Новый руководитель будет утверждён в должности по итогам конкурса на замещение должности главы администрации Элисты. Исполнять обязанности главы администрации Элисты доверено первому заместителю сити-менеджера 42-летнему Шафрану Тепшинову.

ИА REGNUM сообщало, что 14 февраля, глава Калмыкии Бату Хасиков назначил Дмитрия Трапезникова на должность заместителя председателя республиканского правительства. По словам руководителя региона, Трапезников быстро сумел показать свою эффективность и стал решать накопившиеся проблемы Элисты.

«Считаю его хорошим стратегом, умеющим выстраивать деловые отношения», — отметил Хасиков.