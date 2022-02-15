Ярославль, 15 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Ярославская областная дума наградила почётным знаком «За вклад в развитие Ярославской области» регионального уполномоченного по правам ребёнка Михаила Крупина. Соответствующее постановление было принято депутатами на общем заседании думы 15 февраля.

Yarduma.ru Михаил Крупин

Почётный знак омбудсмену решено дать «за высокие достижения в деятельности по защите прав и законных интересов детей, многолетний добросовестный труд, особый вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Ярославской области».

В должности уполномоченного Михаил Крупин работает с июня 2016 года. До этого он занимал должность заместителя председателя правительства Ярославской области, был депутатом областной думы.