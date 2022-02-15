Самара, 15 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Мероприятия, посвященные Дню памяти о военных, исполнявших служебный долг за пределами Отечества прошли в Самарской области. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Vostok-desant.ucoz.ru Памятник Воину-интернационалисту в Москве, на Поклонной горе

Дата для проведения Дня памяти была выбрана не случайно: 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

Сотрудники ГУ МВД РФ по г. Тольятти, а также представители общественного совета при Управлении и ветераны МВД, среди которых были и участники боевых действий в Афганистане, возложили цветы к памятнику в парке Победы. Память ушедших бойцов почтили также родственники и друзья, общественники, представители власти, патриотических объединений города.

«15 февраля — особая дата, как для Тольятти, так и всей нашей страны. Ребята, которые отдавали присягу Родине, честно выполняли свой долг. Хочу выразить слова особой благодарности ветеранам локальных войн. Практически все свое свободное время они посвящают воспитанию подрастающего поколения, прививая традиции, которые были заложены в то непростое время», — приводит пресс-служба слова представителя общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти, руководителя «Военно-Исторического Клуба Патриоты» Сергея Аввакумова.

На сайте правительства области было опубликовано обращение главы региона Дмитрия Азарова.

«Мы склоняем головы в память о самарцах, не вернувшихся с полей сражений, но с честью выполнивших свой воинский долг. Наша обязанность — заботиться о семьях погибших, направлять свои усилия на социальную поддержку участников локальных войн и конфликтов, оказывать им всю необходимую помощь», — говорится в обращении.

Азаров выразил благодарность общественным организациям, объединяющим волонтеров, участников, инвалидов боевых действий, которые проводят большую работу по защите прав и интересов участников локальных войн и членов их семей, увековечению памяти погибших, патриотическому воспитанию молодежи.

«Наш долг — воспитывать молодое поколение на образцах подлинного героизма воинов-интернационалистов, в духе преданности воинскому долгу. От всего сердца желаю всем ветеранам боевых действий, их родным и близким здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!», — говорится в обращении Азарова.