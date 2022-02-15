Барнаул, , 11:17 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 15 февраля 2022 года, отмечается очень высокая заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 19 808 зараженных коронавирусом (+1038 за сутки).

Коронавирус Permkrai.ru

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Число тестирований на коронавирус увеличилось до 11 097 (на 5161 больше, чем сутками ранее). Выявлены 4466 новых носителей (на 351 человека меньше, чем сутками ранее).

По состоянию на 15 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2663 человека (+4 за сутки). Кроме этого, 203 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-1 за сутки), следует из сообщения оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 28 070 (+142 за сутки) и 146 888 (+4106 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 422 (+15 за сутки). Из них 150 подключены к аппаратам ИВЛ (+12 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 9134 человека, причём 22 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 186 958 человек. Выздоровели 124 879 пациентов (+1632 за сутки).

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