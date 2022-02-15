Баку, , 11:16 — REGNUM Приграничные позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана обстреляли с армянской стороны. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, обстрел был зафиксирован 14 февраля в 18:45 (17:45 мск). Обстрелу подверглись позиции в Кельбаджарском районе. Также в минобороны обвиняют армянскую сторону обстреле позиций в Товузском районе 15 февраля в 01:40 (00:40 мск).

«Нашей армией были приняты адекватные ответные меры», — заявили в азербайджанском министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Азербайджан победил в Нагорном Карабахе. При участии России удалось остановить военные действия в ночь на 10 ноября. По итогам этой войны Нагорный Карабах потерял Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе были размещены российские миротворцы.

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