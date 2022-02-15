Москва, , 11:14 — REGNUM В России с начала 2022 года резко выросла стоимость оформления завещания у нотариуса. Так, за январь услуга в среднем подорожала на 18,1%, передаёт РБК со ссылкой на данные Росстата.

Нотариус Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Отмечается, что такой рост стал рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на оформление завещаний. Максимальный месячный рост зафиксирован в январе 2015 года (на 17,95%), годовой рост — в 2015 году (на 24,8%).

В ряде регионов России услуга подорожала на 50−80%, например, в Томской области и Якутии). Однако 23 субъектах РФ, включая Москву и Подмосковье, стоимость данной услуги не поменялась.

ИА REGNUM сообщало, в России подделка нотариальных документов больше не имеет смысла.

Читайте подробнее: Эксперт заявил о бессмысленности подделки нотариальных документов в РФ