В России резко подорожала услуга оформления завещания у нотариуса
Москва, 15 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В России с начала 2022 года резко выросла стоимость оформления завещания у нотариуса. Так, за январь услуга в среднем подорожала на 18,1%, передаёт РБК со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что такой рост стал рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на оформление завещаний. Максимальный месячный рост зафиксирован в январе 2015 года (на 17,95%), годовой рост — в 2015 году (на 24,8%).
В ряде регионов России услуга подорожала на 50−80%, например, в Томской области и Якутии). Однако 23 субъектах РФ, включая Москву и Подмосковье, стоимость данной услуги не поменялась.
ИА REGNUM сообщало, в России подделка нотариальных документов больше не имеет смысла.
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