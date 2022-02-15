Москва, 15 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В России с начала 2022 года резко выросла стоимость оформления завещания у нотариуса. Так, за январь услуга в среднем подорожала на 18,1%, передаёт РБК со ссылкой на данные Росстата.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Нотариус

Отмечается, что такой рост стал рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на оформление завещаний. Максимальный месячный рост зафиксирован в январе 2015 года (на 17,95%), годовой рост — в 2015 году (на 24,8%).

В ряде регионов России услуга подорожала на 50−80%, например, в Томской области и Якутии). Однако 23 субъектах РФ, включая Москву и Подмосковье, стоимость данной услуги не поменялась.

ИА REGNUM сообщало, в России подделка нотариальных документов больше не имеет смысла.

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