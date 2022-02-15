София, 15 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Болгарский композитор Пенка Кунева номинирована на получение премии Национальной академии искусства и науки звукозаписи США «Грэмми». Об этом 15 февраля сообщает БТВ.

Dmileson «Грэмми»

Согласно официальной информации, жюри предварительного конкурса одобрило работу П. Куневой над мюзиклом «Женщины — воины: голоса перемен», посвященном активисткам, борющимся за права женщин.

По некоторым данным, она заработала максимальное количество баллов в категории «Классический сборник».

П. Кунева работает в Голливуде на протяжении последних 20 лет. Она является автором музыкальных этюдов к таким лентам как «Трансформеры», «Элизиум» и «Игра Эндера».