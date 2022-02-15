Орел, , 11:13 — REGNUM Внешнеторговый оборот Орловской области в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос сразу на 44,9% и достиг 814,7 млн долларов США. Данные опубликованы пресс-службой правительства Орловской области 15 февраля.

Михаил Клодт. Село в Орловской губернии. 1864

По итогам 2021 года Орловская область увеличила экспорт на 44,8%, до 418,5 млн долларов США, импорт вырос на 45% и составил 396,2 млн долларов США. В целом география внешнеторгового взаимодействия региона включает 86 стран мира, доля экспорта во внешнеторговом обороте Орловской области в 2021 году составила 51,4%, импорта — 48,6%.

Более 99% экспорта составляет несырьевая продукция. Больше всего из Орловской области за рубеж отправляется продовольственных товаров и сырья, машиностроительной продукции, металлы и металлические изделия. Орловская область в общей сложности экспортирует более 500 видов товаров в 73 государства.

В числе основных торговых партнеров Орловской области при экспорте — Латвия (24,8%), Белоруссия (12,2%), Казахстан (9%), Германия (8%), Литва (7,4%), Украина (4,9%), Нидерланды (4%). Основная доля импорта в Орловскую область приходится на Белоруссию (19,6%), Германию (17,8%), Китай (13,7%), Украину (9,9%), Италию (8,4%), Турцию (5,9%).

Объем внешней торговли региона со странами СНГ по итогам года составил 256,9 млн долларов США, это на 25,8% больше показателя предыдущего периода. Экспорт увеличился на 18,2% и составил 137,5 млн долларов США, импорт вырос на 35,9% и составил 119,4 млн долларов США.