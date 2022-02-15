Саратов, , 11:28 — REGNUM В Саратове девятилетняя девочка пострадала во время катания на тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Тюбинг defense.gov

Инцидент произошел днем 14 февраля. Девочка каталась на улице Тульской с ледовой горки на тюбинге и получила травмы. Ребенка госпитализировали в лечебное учреждение. Организована проверка.

ИА REGNUM напоминает, вечером 15 января 65-летняя жительница Саратовской области со своей знакомой пришли покататься на тюбингах с необорудованного спуска рядом с частным домом по улице Мостовой города Ртищево. Они выбрали для катания склон моста с поручнями.

Читайте также: В Саратовской области женщина погибла при катании на тюбинге