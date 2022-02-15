Дамаск, 15 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Один военнослужащий погиб и еще 11 были ранены в результате срабатывания в армейском автобусе в районе Дуввар Джамарик в Дамаске взрывного устройства. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба минобороны Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Во вторник 15 февраля 2022 года около 07:25 (08:25 мск) утра в городе Дамаске рядом с районом Дуввар Джамарик сработало взрывное устройство, заранее установленное в армейском автобусе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в результате этого один военнослужащий погиб и еще 11 были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция продолжит репатриацию детей французских джихадистов из Сирии, но исключает любые подобные действия для взрослых.