Благовещенск, , 11:15 — REGNUM В Амурской области в больницы положили наибольшее количество ковид-инфицированных жителей региона за всё время мониторинга порталом стопкоронавирус.рф. В ковидные госпитали 14 февраля попали 172 амурчанина (днём ранее — 35).

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Выздоровели за сутки 46 человек, заразились — 1283 (накануне — 1304), погибли двое. По данным регионального управления Роспотребнадзор, темп прироста количества новых случаев COVID-19 за последние сутки составил 1,8%.

У большинства жителей области инфекция протекает в форме ОРВИ (97%). С пневмонией болеют 2% заразившихся, бессимптомно — 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области осложнилась санитарно-эпидемиологическая ситуация. Норматив по количеству заболевших гриппом и ОРВИ жителей региона превышен на 73,3% или в 1,7 раза.