Азов, Ростовская область, 15 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Ростовской области вечером 14 февраля случилось смертельное ДТП, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД.

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Примерно в 20:55 мск на улице Кагальницкое шоссе в Азове автомобиль Chevrolet Aveo столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Предположительно, 30-летний водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика с прицепом и столкнулся с ним. Смертельные травмы получила 23-летняя пассажирка легкового автомобиля. Она скончалась в машине скорой помощи.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.