София, , 11:08 — REGNUM Администрация президента и правительство Болгарии созывают экстренное заседание Консультативного совета по национальной безопасности (КСНБ), повесткой дня которого является обсуждение перспектив финансовой и технической поддержки болгарской армии. Об этом 15 февраля сообщает БТВ.

Болгарский флаг anjči

Согласно официальной информации, представители высших структур государственной власти Болгарии выработают алгоритм повышения обороноспособности страны на случай «возможной агрессии извне», а также рассмотрят новый план сотрудничества с западными партнерами в рамках НАТО.

«Мы направим нужные силы и средства развитие вооружённых сил», — отметил болгарский премьер-министр Кирил Петков.

14 февраля президент Болгарии Румен Радев призвал местных высокопоставленных чиновников «объединиться для укрепления армии». «Пренебрегая проблемами своих вооруженных сил, мы пренебрегаем собственным будущим», — сказал он.