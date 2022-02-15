В Болгарии рассмотрят новый план укрепления армии страны
София, 15 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Администрация президента и правительство Болгарии созывают экстренное заседание Консультативного совета по национальной безопасности (КСНБ), повесткой дня которого является обсуждение перспектив финансовой и технической поддержки болгарской армии. Об этом 15 февраля сообщает БТВ.
Согласно официальной информации, представители высших структур государственной власти Болгарии выработают алгоритм повышения обороноспособности страны на случай «возможной агрессии извне», а также рассмотрят новый план сотрудничества с западными партнерами в рамках НАТО.
«Мы направим нужные силы и средства развитие вооружённых сил», — отметил болгарский премьер-министр Кирил Петков.
14 февраля президент Болгарии Румен Радев призвал местных высокопоставленных чиновников «объединиться для укрепления армии». «Пренебрегая проблемами своих вооруженных сил, мы пренебрегаем собственным будущим», — сказал он.