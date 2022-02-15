Улан-Удэ, , 11:05 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19. Таким образом, всего к 15 февраля в ковидных стационарах республики лечатся 1882 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Ковидный стационар. Тувы Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

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Состояние 1060 больных осложнено внебольничной пневмонией. 139 тяжёлых пациентов в настоящее время находится в реанимации, 50 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2381 койка: заняты — 1882, свободны — 499 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,0%», — отметили в оперштабе.

Амбулаторное лечение на дому проходят ещё около 16,7 тыс. носителей коронавируса.

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