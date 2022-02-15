Чебоксары, , 11:03 — REGNUM В Чувашию впервые под надзором Россельхознадзора завезли и проверили в лаборатории чай из Китая. Вес «чайной» партии составил 600 кг, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления.

Чашка чая Дарья Драй © ИА REGNUM

В феврале 2022 года впервые напрямую из КНР в республику завезли импортный чай. Поступившая партия общим весом 600 кг включала в себя четыре вида зелёного (неферментированного) чая, в том числе поступило 375 кг двух видов улуна.

Выгрузка подкарантинной продукции проводилась под контролем специалистов управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области. Образцы продукции были переданы в лабораторию, которая подтвердила, что чай соответствует фитосанитарным требованиям России.

Отметим, что ранее в Чебоксарах специалисты ведомства уничтожили 337 пакетов семян редиса, заражённых амброзией. Данную продукцию, которая поступила из Москвы, сожгли.