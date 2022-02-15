Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге второй день подряд эвакуируют государственные учреждения, на этот раз злоумышленники терроризируют не только школы, но и районные суды, а также объекты транспорта, рассказали 15 февраля в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб Письмо интернет-вымогателей

Как следует из опубликованного письма злоумышленников, лже-минеры те же, что рассылали почти каждый день сообщения по районный судам, больницам и учебным заведениям в 2019 и 2020 годах. Напомним, тогда злоумышленники требовали крупную сумму в биткоинах у Константина Малофеева — известного предпринимателя, директора группы компаний «Царьград».

"Зырь, что ты добился своими жадностью и недальновидностью, а мог бы еще в 2020-ом на лоях порешать», — обращается автор нового письма к Малофееву.

В ОПС уточнили, что аналогичные письма получили Колпинский, Приморский, Кронштадтский районные суды. Также в письме указано, что «заминированы» городские школы, вокзалы и «оранжевая» ветка Петербургского метрополитена.

Напомним, накануне сообщения о минировании получили несколько десятков школ Калининского района города.