Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Из-за многочисленных случаев травмирования жителей Санкт-Петербурга в зимний период сотрудники районных прокуратур внесли 45 представлений в адрес руководителей дорожных предприятий и ответственных организаций. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Наледь и сосульки

Из-за недобросовестной уборки в Петербурге образуются скользкие участки дорог и тротуаров и наледь на крышах домов. Это приводит к риску травмирования прохожих. Однако внесение представлений прокуратурой в адрес должностных лиц влияет на ход работы, и такие места очищаются от снега и наледи.

Помимо нарушения стандартов уборки, сотрудники прокуратуры также выявляют нарушение Трудового кодекса. В Петербурге зафиксировали игнорирование проведения необходимого перед началом работы инструктажа. Компании не обеспечивают работников средствами индивидуальной защиты. По этим нарушениям также были внесены предложения.

Отметим, в Петербурге до сих пор остаётся острой проблема с уборкой города от снега и льда. Ежедневно жители города подвергаются риску травмирования при движении по тротуарам и вблизи жилых домов.