Владивосток, 15 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Государственный пакет акций ПАО «Завод «Варяг» из Владивостока, который составляет чуть более 2% от уставного капитала, планируется реализовать в рамках публичного предложения 17 марта 2022 года. Стартует продажа федерального актива с суммы 24,3 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные документации с сайта «Российского аукционного дома».

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

Это не первая попытка реализовать 2 181 818 обыкновенных именных акций крупного предприятия, которые принадлежат государству. Торги в ноябре 2021 года не состоялись, так как не было подано ни одной заявки.

Минимальная цена продажи на мартовских торгах составит 12,15 млн рублей.

Основанием для приватизации акций является правительственное постановление от 31 мая 2021 года.

ПАО «Завод «Варяг» зарегистрировано в ЕГРЮЛ в 1992 году (ведёт историю с 1973 года), основной вид деятельности — производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. На предприятии трудятся почти 500 человек. Из отчётности компании за 2020 год следует, что за весь период её работы на строящиеся и ремонтируемые заказы были изготовлены и поставлены десятки систем управления техническими средствами кораблей, тысячи гидроприборов корабельной автоматики.

Напомним, в рамках программы приватизации в России в 2022 году также планируют продать с молотка акции десятка типографий и издательств.