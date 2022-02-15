Анкара, 15 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Расследование в отношении граждан РФ, которые были ранее задержаны в Турции и обвиняются в подготовке нападения на чеченских активистов, закончила генеральная прокуратура Стамбула. Об этом 15 февраля сообщает телеканал A Haber.

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«Расследование, проведенное Управлением по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Стамбула в отношении российской шпионской сети, готовившей нападение на чеченских активистов в Турции, завершено», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что генпрокуратура Стамбула направила в Стамбульский суд по тяжким преступлениям обвинительный акт, в котором содержится 25 страниц.

Кроме того, указывается, что задержанных жителей России обвиняют по статье о политическом и военном шпионаже, по которой они могут получить от 22 до 33 лет тюремного заключения.

Отметим, в октябре минувшего года стало известно о задержании четыре граждан РФ, одного гражданина Узбекистана и одного — Украины, которых обвинили в военном и политическом шпионаже, и в подготовке нападения на оппозиционных чеченских активистов.