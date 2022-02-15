Симферополь, , 10:58 — REGNUM В Республике Крым в больницы доставлены ещё 113 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликовал 15 февраля региональный оперативный штаб. Накануне, 14 февраля, были госпитализированы 158 пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности за сутки в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 1 103 пациента, тогда как накануне было зафиксировано 1 053 новых случая. Выписаны за сутки 595 пациентов, зарегистрирована смерть ещё шести человек с коронавирусом.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 146 876 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими после COVID-19 признаны 130 637 пациентов. Скончались 4 814 человек.