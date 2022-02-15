15 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 11:30 — REGNUM Украина обратилась к России с запросом предоставить в течение 48 часов детальные разъяснения «военной деятельности» в районах, прилегающих к территории Украины, в том числе в Крыму. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба — ТАСС.

Воздух Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Размышления азербайджанских пользователей социальных сетей.

Али Гаджизаде, азербайджанский политолог, пишет в своем телеграм-канале:

Ali Hajizade: Ряд стран начинают эвакуацию дипломатов из Киева, также некоторые страны настоятельно рекомендуют своим гражданам покинуть территорию Украины. Напомню, во время нашей войны посольства ограничились предупреждением не посещать западные районы страны. Хочется верить, что здравый смысл победит.

Азербайджанский независимый обозреватель, журналист Гамид Гамидов пишет в поддержку Украины в своем телеграм-канале:

Hamid Hamidov: События вокруг Украины меня постоянно отсылают к тому, что случилось с Польшей 83 года назад. Держись, братский украинский народ!

Пользователи этой соцсети оставили свои комментарии под постом Гамида:

Nijat Malik @NijatM: Очень надеюсь, что если будет война, то для РФ станет последней, и разделится на удерживаемые республики. И мы избавимся от их чумы (армян).

Zaya Aghaeva: Да не будет никакой войны!

Подписчики канала AzDem, первого сообщества азербайджанских национал-демократов в телеграме, комментируют последние новости о ситуации между Россией и Украиной:

Anjelika: Главное, чтобы потом Украину не кинули те, кто сейчас поддерживает. Жаль молодых солдат, погибающих в таких играх политиков.

Каратели, погибшие на войне в Донбассе President.gov.ua

Ilgar ALIZADEH: Россия будет идти на обострение до конца. Но вместо войны будут, скорее всего, ограниченные акции, которые скоро «миролюбиво» остановят, как только европейцы обосрутся от страха…

Анжелика продолжает:

Anjelika: Но думаю, если так, то имидж Украины, точнее президента Зеленского, сильно упадёт. Если уж делать такие резкие заявления, то надо идти до конца, победного.

@Balaxanili: Англосаксы заставят воевать Украину и Россию. Очень выгодно для всего мира.

В этом же канале AzDem опубликован анонимный опрос для подписчиков. На вопрос «Как думаете, начнется ли военное вторжение России на территорию Украины?» большинство участников ответили «Нет» — 31%, далее ответ «Вторжения не будет. Возможно, начнутся локальные боевые столкновения» — 29%, и около 20% опрошенных ответили «Да».

@tomyceg: Что в России, что в Украине очень много наших соотечественников зарабатывают деньги, помогают родным на Родине. Не нужна война. Мир нужен.

Elchin Khalilov: Нет и ещё раз нет. Никакое вторжение так не начиналось и не начнется. Это как минимум бред! Америке очень надо, чтобы это было, а больше всех этого не надо Германии и Франции.

Герман Куликовский, журналист, политолог, автор телеграм-канала «Старше Эдды», делится своими мыслями в телеграме:

Admin: Сейчас наверняка уже никто не сомневается, что ключи от настоящей власти над самопровозглашенной Украиной находятся в Лондоне. Сначала посол «Украины» в Великобритании заявил, что Украина не будет вступать в НАТО, в Киеве попытались данные слова опротестовать, но тут же сами англичане заявили, что с членством в НАТО можно повременить. Неоднократно говорил, если хочешь добиться результата в геополитике — иди на обострение. Англичане, судя по всему, правда испугались потери своего восточноевропейского актива и решили немного сдать назад. Надеюсь, что Москва этого делать не будет, проблемы англичан не должны волновать Третий Рим.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Главный редактор русской версии online-канала Baku TV Ната Османлы публикует пост в твоем телеграм-канале «Ната Османлы»:

Ната Османлы: Иногда мне кажется, что Путин с Зеленским давно уже тайком «помирились» и стебут теперь на пару Байдена.

Jafar Agadadashev: Скорее Путин с Байденом стебут Зеленского.

@AliMamedov: Кажется, и Байден с ними, и стебут они нас всех.