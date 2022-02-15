Пекин, 15 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Российские биатлонисты завоевали бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в эстафете. Об этом 15 февраля сообщает ИА REGNUM.

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В составе российской команды выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Российская команда шла на первом месте до последнего огневого рубежа. Но Латыпов допустил пять промахов и ушёл на два штрафных круга.

Из-за этого сборная России смогла финишировать лишь на третьем месте, пропустив вперёд команды Норвегии и Франции, которые завоевали золото и серебро соответственно.