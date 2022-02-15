Париж, , 10:56 — REGNUM С этого вторника, 15 февраля, вакцинный пропуск во Франции будет действителен только в течение четырех месяцев, если человек не получил бустерную дозу, сообщает Le Parisien.

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До введения новых мер срок действия вакцинного пропуска составлял семь месяцев.

Ревакцинацию в стране прошли 37,5 млн человек, а по состоянию на 15 февраля 46 млн граждан Франции были вакцинированы более четырех месяцев назад. Около 4 млн человек теперь могут лишиться своего вакцинного пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция продолжит репатриацию детей французских джихадистов из Сирии.

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