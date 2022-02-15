Москва, 15 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Одна из основных причин роста цен на видеокарты — это до сих пор не преодоленный дефицит полупроводников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил старший преподаватель кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.

За компьютером

«В 2022 году, вероятно, ситуация с полупроводниками будет аналогична 2021 году, а улучшится, по-видимому, только в 2023 году, — сказал Иванов. — На цены также влияет волатильность на рынке криптовалют, а борьбу компании Nvidia с использованием видеокарт для майнинга нельзя назвать успешной. Возможно, переход на стандарт 2.0 криптовалюты Ethereum приведёт к росту предложения видеокарт на вторичном рынке и снизит цены».

По его словам, из долгосрочных факторов, влияющих на цену видеокарт, стоит назвать активное внедрение искусственного интеллекта.

«В связи с этим растет спрос на видеокарты в дата-центрах. Так, например, выручка компании Nvidia в сегменте «Data Center» выросла на 224% за 2021 год и, возможно, по итогу 2022 году сравняется с игровым сегментом. Это может привести к перераспределению производственных мощностей компании. В то же время компании, не применяющие специализированные видеокарты в своих проектах, связанных с ИИ, используют игровые видеокарты, что тоже сказывается на розничных ценах на видеокарты», — сказал Иванов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в 2022 году следует ожидать продолжения роста цен на видеокарты.