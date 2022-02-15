Москва, 15 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Правительство утвердило порядок подготовки и утверждения единого федерального плана проведения лесоустройства, сообщает 15 февраля сайт правительства России.

Марина Каширская ИА REGNUM Лес

Новый порядок станет продолжением изменений в Лесной кодекс РФ, принятый летом 2021 года.

Предполагается двухуровневая система подготовки плана лесоустройства. На первом в регионах формируются предложения с учётом реализации приоритетных лесных инвестиционных проектов. На втором этапе подготовленные субъектами предложения пополняют федеральный план лесоустройства, рассчитанный на десять лет.

В плане указываются сроки проведения лесоустройства, а также определяются объёмы мероприятий и территории проведения. Все желающие смогут ознакомиться с содержанием на сайте Рослесхоза.

«Таким образом, регионы и лесопользователи получат понятную картину планов государства по освоению лесных ресурсов, а расходование бюджетных средств на лесоустройство станет более прозрачным и эффективным. План предполагается актуализировать ежегодно», — рассказали в правительстве.