Кызылский район, Тыва, 15 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Туве погашена задолженность по зарплате перед 650 работниками медицинских организаций. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, сумма долга превышала 24 млн рублей.

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Нарушения были выявлены в ходе проверки в Сут-Хольской, Бай-Тайгинской, Кызылской и Тере-Хольской районных больницах.

«Установлено, что перед более чем 650 работниками медицинских организаций образовалась задолженность по выплате заработной платы за декабрь 2021 года и январь 2022 года в размере свыше 24 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокуроры районов внесли представления об устранении закона руководителям больниц. Кроме того, предостережение было направлено министру здравоохранения республики. Лишь после вмешательства прокуратуры долг по зарплате был погашен.

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