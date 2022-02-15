Москва, 15 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Имеют сбережения 33% жителей России. Чаще накопления есть у людей 18−24 лет (39%), людей высшим образованием (43%), у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (48%). Нет сбережений у 64%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

Деньги

Откладывают деньги регулярно, раз в месяц или в квартал 43% опрошенных. Делают накопления, когда появляются деньги, 54%, чаще люди старше 45 лет (63%). Пи этом 69% делающих накопления граждан не экономят на самом необходимом.

За последний год 60% граждан, имеющих накопления, потратили их на непредвиденные нужды, из них 6% потратили почти все сбережения, 20% — большую часть сбережений, 34% — меньшую часть. Не тратили накопления внепланово 37%.

Опрос по телефону проведён 25 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало ранее, порядка половины жителей России (43%) в ноябре 2021 года заявляли, что у них нет никаких сбережений.

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