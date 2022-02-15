Канберра, 15 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. 15 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон стал гостем в студии радиостанции 2GB, где он среди прочего прокомментировал приближающиеся федеральные выборы, которые пройдут в мае и которые, по его заявлению, сопровождаются «иностранным вмешательством».

Pm.gov.au Скотт Моррисон

«В последние дни правительство Австралии нарушило давний двухпартийный консенсус в отношении национальной безопасности, обвинив лейбористов в «мягкости по отношению к Китаю». Традиционно же и лейбористы, и «Коалиция» уважали намерение одной из сторон защищать национальную безопасность Австралии», — пишут журналисты.

«Мы прекрасно понимаем, как иностранное вмешательство пытается повлиять на нашу политику», — сказал Моррисон в эфире 2GB.

Затем он стал утверждать, что «иностранные державы» не хотели бы переизбрания возглавляемой им «Коалиции». В Лейбористкой партии обвиняют Моррисона в нагнетании страха перед выборами.