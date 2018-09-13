София, 15 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Представители Службы пожарной безопасности Болгарии объявили о намерении выйти на общенациональную акцию протеста с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 15 февраля сообщает БТВ.

Nathan Keirn Протест

Как утверждают организаторы протестного движения, действующее правительство премьер-министра страны Кирила Петкова не внесло в проект государственного бюджета Болгарии пункт о дополнительном финансировании столичных и региональных пожарных частей, что фактически нивелирует труд огнеборцев.

«Сегодня мы получаем относительно невысокую зарплату, а многие из нас вообще лишены социальных льгот, — отметил председатель профсоюза пожарных страны Венцислав Станков. — Будем добиваться восстановления справедливости путем бессрочных пикетов».

Предполагается, что очередная соответствующего акция состоится в субботу, 19 февраля в центре Софии. Манифестанты соберутся у зданий Народного собрания (правительства) и министерства финансов Болгарии.