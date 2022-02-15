Оренбург, 15 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечен рост цен на жилье. За год квадратный метр в новых квартирах подорожал на 9,9%. Об этом сообщает Оренбургстат.

Динамика цен на жильё в Оренбуржье

В IV квартале 2021 года средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья в регионе составила 45 137 рублей. По сравнению с III кварталом 2021 года цены выросли на 0,1%, с IV кварталом 2020 года — на 9,9%.

Средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке жилья в IV квартале 2021 года составила 40 086 рублей. По сравнению с предыдущим периодом цены выросли на 1,1%, с IV кварталом 2020 года — на 0,7%.