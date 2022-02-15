Сеул, , 10:51 — REGNUM 15 февраля президенты Южной Кореи и Аргентины обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин высоко оценил прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях, а также подчеркнул, что странам удалось вывести отношения на уровень «всеобъемлющего партнерства».

В своём письме президент Аргентины Альберто Фернандес высоко оценил вклад корейского общества в развитие Аргентины после 1965 года. Он также выразил надежду на то, что страны продолжат работать над развитием сотрудничества в различных областях, включая технологии, ресурсы, производство водорода и освоение Антарктики.