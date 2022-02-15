Сеул, 15 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. 15 февраля президенты Южной Кореи и Аргентины обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин высоко оценил прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях, а также подчеркнул, что странам удалось вывести отношения на уровень «всеобъемлющего партнерства».

В своём письме президент Аргентины Альберто Фернандес высоко оценил вклад корейского общества в развитие Аргентины после 1965 года. Он также выразил надежду на то, что страны продолжат работать над развитием сотрудничества в различных областях, включая технологии, ресурсы, производство водорода и освоение Антарктики.