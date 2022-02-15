Южно-Сахалинск, 15 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Депутаты предложили установить на Сахалине день Памяти героических защитников Сахалина в Русско-японской войне 1904−1905 годов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной думе.

Andrey dementev Сахалин

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Поправки в закон «О памятных днях Сахалинской области» инициировали депутаты Андрей Хапочкин, Виталий Гомилевский и Александр Болотников.

Памятную дату предлагается установить на 7 августа. Именно в этот день в 1904 году состоялась битва у Корсакова. Тогда японские войска не дали прорваться крейсеру «Новик» во Владивосток. Командир, избегая пленения корабля и экипажа, распорядился затопить судно. Орудия с крейсера успели снять и направили на укрепление Корсаковского поста, здесь же осталась команда артиллеристов. Остальные члены экипажа отправились в поход через весь Сахалин.

«О русско-японской войне в России знают очень мало, хотя ее значение и итоги не менее важны. По степени своей значимости сражение, которое приняла команда военного российского корабля «Новик» практически равнозначно подвигу военных «Варяга», — пояснил Александр Болотников.

На заседании комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению депутаты поддержали внесение изменений в закон и рекомендовали думе Сахалина принять его.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке, у расположенного на Морском кладбище памятника на Братской могиле нижних чинов крейсера «Варяг», состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 118-й годовщине со дня героического боя бронепалубного крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой.