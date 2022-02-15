Элиста, 15 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Элисте жильцы многоквартирных домов остались без воды из-за коммунальной аварии, сообщили ИА REGNUM в «Элиставодоканале» 15 февраля.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

Утечка произошла в районе дома № 67 по улице Ипподромной. Аварийная бригада работает на месте прорыва трубы диаметром 500 мм. Подача воды на ряде улиц прекращена до устранения аварии.

К многоквартирным домам организован подвоз воды, уточнили в «Элиставодоканале».