Беляевский район, Оренбургская область, 15 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Беляевском районе Оренбургской области сняли карантин по ящуру. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Корова

После отмены карантина, с 14 февраля, запрещается в течение 90 календарных дней ввоз восприимчивых животных; проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов; убой восприимчивых животных; вывоз молока, не подвергнутого термической обработке; сбор, обработка, хранение и использование материала для искусственного осеменения восприимчивых животных. В течение 180 календарных дней запрещен выпас, перегон не вакцинированных против ящура восприимчивых животных.

Стоит отметить, ящур у крупного рогатого скота был выявлен на частном подворье в посёлке Карагач Беляевского района. Карантин объявили 29 декабря 2021 года.