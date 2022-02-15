Барселона, Испания, 15 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Из-за крупного ДТП, произошедшего в испанском автономном сообществе Каталония, пострадали не менее 30 человек. Об этом 15 февраля сообщает управление здравоохранения региона на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации источника, авария произошла вечером 14 февраля в провинции Барселона. При этом, по данным службы дорожного движения Каталонии, в ходе ДТП столкнулось не менее 30 автомобилей.

Также указывается, что, по информации газеты ABC, причиной произошедшего стала непогода, так как в районе аварии в тот момент прошел сильный град.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по меньшей мере один человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей, в том числе и грузового, в городе Сочи.