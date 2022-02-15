Барнаул, , 10:47 — REGNUM Борончу Кудайбергенов — «бывший комик», поэтому его пассаж о том, что «теперь русские должны бояться киргизов», я думаю, стоит воспринимать и как не очень удачную шутку, другое дело, что в каждой шутке есть доля правды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя другие наблюдения комика, в частности, о том, что в Москве русских не осталось, он пояснил:

Киргизы President.kg

«Действительно, в сфере торговли и бытового обслуживания в российских городах (особенно крупных) сейчас в основном работают мигранты (преимущественно как раз из Средней Азии). Относиться к самому этому факту надо как данности — в условиях глобализма трудовая миграция распространена повсеместно.

Вопрос в том, как ведут себя мигранты и какова реакция на их поведение со стороны государства. Если они ведут себя уважительно по отношению к стране пребывания и ее коренным жителям — вопросов нет.

Если же демонстративно игнорируют российские традиции, неуважительно относятся к нашим истории, культуре и религии, нарушают общественный порядок и совершают другие правонарушения — в этих ситуациях должны включаться компетентные государственные органы и их реакция должна быть максимально жесткой (вплоть до незамедлительного выдворения нарушителей и наложения на них запрета на въезд на территорию РФ).

К сожалению, у наших же чиновников и предпринимателей, на первый план пока выдвигаются вопросы экономической целесообразности (типа «Россия не может жить без мигрантов в трудовой сфере», с чем я категорически не согласен), а не соображения национальной безопасности, что, на мой взгляд, неправильно и очень недальновидно».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что «раньше в Москве боялись кыргызы, а сейчас дошло до уровня, когда русские сами боятся кыргызов», известил популярный киргизский комик Борончу Кудайбергенов, который является также советником постпреда президента Киргизии. В интервью газете «Жаны Ордо» он заявил, что рад этому обстоятельству.

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