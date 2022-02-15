Ставрополь, , 10:47 — REGNUM В Ставропольском крае будет создан экотехнопарк. Проект посвящен идее переработки твердых коммунальных отходов во вторичное сырье, из которого будут производить в дальнейшем различную продукцию. Ставрополье станет одним из восьми субъектов России, в котором будет в экспериментальном порядке вводиться новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

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Обсуждению вопроса создания экотехнопарка был посвящен разговор главы края с генеральным директором компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (РЭО) Денисом Буцаевым, побывавшим 14 февраля на Ставрополье с рабочей поездкой.

«Вместе с РЭО прорабатываем проект о размещении на Ставрополье одного из восьми экотехнопарков, которые создаются в стране по поручению президента России. <…> В ближайшее время определимся с площадкой его размещения. Рассматриваем варианты в Невинномысском регпарке. Дальше сформируем дорожную карту и приступим к реализации проекта», — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

По словам Владимирова, в экотехнопарке будут перерабатывать в производственный ресурс стекло, бумагу, металлические и пластиковые изделия, оказавшиеся на свалке. Он может быть создан уже к 2024 году.