Горно-Алтайск, 15 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Республике Алтай в 2021 году зарегистрировано 297 дорожно-транспортных происшествий, что на 6,3% меньше, чем в 2020 году. Число погибших сократилось на 22,7%, пострадавших — на 0,8%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

МВД по Республике Алтай Чуйский тракт

Снижения показателей, как отмечается, удалось достичь благодаря комплексу мероприятий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В частности, обновляется покрытие проезжей части и обустраиваются элементы инфраструктуры.

«В 2021 году на региональных дорогах Республики Алтай в рамках нацпроекта установили 634 новых дорожных знака, более 3 тыс. погонных метров барьерного ограждения и более 1000 сигнальных столбиков», — отметили в правительстве.

Кроме того, на дорогах были нанесены около 270 тыс. погонных метров разметки.