Ульяновск, 15 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают выявлять задолженности по исполненным «больничным» контрактам. На этот раз долги после вмешательства правоохранителей были погашены в Инзенском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Проверка проводилась в части своевременной оплаты обязательств по государственным контрактам. По данным надзорного ведомства, в Инзенском районе администрация государственного учреждения здравоохранения накопила задолженность перед 16 субъектами предпринимательства, которые в рамках договорных обязательств поставили лекарства и расходные материалы.

Руководителю больницы внесено прокурорское представление, а также возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ (Нарушение срока и порядка оплаты товаров»).

В прокуратуре уточняют, что речь идёт об общей задолженности в размере 1,8 млн рублей. Правоохранители также добавляют, что в настоящее время долги по исполненным контрактам погашены.

Напомним, что ранее на склад государственной аптеки в Ульяновской области поставлено около 10 тыс. препаратов для лечения ковидных больных, закупленных на дополнительные федеральные средства в размере 31 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее долги за поставленные лекарства и расходные материалы были выявлены в Новоспасском районе. После вмешательства прокуратуры было погашено сначала 3,5 млн рублей, затем — ещё 1,3 млн рублей задолженности перед поставщиками.