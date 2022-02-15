Нур-Султан, , 10:43 — REGNUM Выезжать за пределы городов Казахстана может быть опасно из-за снежных заносов. Об этом 15 февраля предупреждает пресс-служба МЧС республики.

Николай Сверчков. Вьюга. 1888

«За сутки в стране спасательными подразделениями МЧС из снежного плена спасено 259 человек, из них 30 детей, вызволена 21 единица техники. В настоящее время в пунктах обогрева находятся 139 человек, из них 14 детей», — сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, из-за метелей закрыты 66 участков дорог различного значения в разных областях республики. На блокпостах скопились сотни машин. Для расчистки дорого задействовано 232 человека и 134 единицы техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов, дорожных служб.

По данным управления жилищной политики Алма-Аты к утру 15 февраля в городе выпало до 18 см снега, в предгорных районах — до 30 см, а в горной местности — 45.