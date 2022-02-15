Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В Москве задержали мужчину, который во время ремонта квартиры 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Петербурге похитил у него крупную сумму денег. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанный в краже денег у ветерана войны Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

С сообщением о краже в полицию Выборгского района Северной столицы 93-летний ветеран Великой Отечественной войны обратился 13 декабря 2021 года. Он рассказал, что по совету рабочего управляющей компании нанял ремонтника, чтобы тот отремонтировал ему кафель в ванной. Однако спустя некоторое время мужчина пропал вместе с накоплениями пенсионера — 170 тыс. рублей и банковскими картами, с которых позже были списаны еще 220 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Выборгского района Петербурга по подозрению в совершении данного преступления 3 февраля в 23:05 мск у дома по 1-ому Казанскому проезду в Москве задержали 40-летнего уроженца города Анапа, без определённого места жительства, ранее судимого за кражу и мошенничества.

«Со слов подозреваемого, пароль от банковской карты он подсмотрел, когда ходил вместе с пенсионером покупать строительные материалы для ремонта, а в Москву он уехал специально, с целью избежать наказания за совершенное преступление», — пояснили в ведомстве.

4 февраля злоумышленник был доставлен в Петербург, где в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста. Сотрудники полиции устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности задержанного мужчины.