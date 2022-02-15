Москва, 15 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В 2022 году можно ожидать продолжения роста цен на видеокарты из-за затянувшегося дефицита полупроводников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил старший преподаватель кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов. Так он прокомментировал информацию о том, что в Европе стали снижаться цены на видеокарты.

Видеокарты

«Снижение цен на видеокарты, которое мы можем наблюдать в последние недели, связно преимущественно с появлением в рознице карт начального уровня GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6500 XT, снижением стоимости основных криптовалют, которые рентабельно добывать на потребительских видеокартах и небольшим снижением спроса со стороны конечных потребителей, что увеличило доступность карт в рознице, — казал Иванов. — Схожая ситуация складывалась на рынке летом 21 года, когда также отмечалось снижение цен, но осенью возобновился рост. В 2022 году можно ожидать продолжения роста ввиду затянувшегося дефицита полупроводников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2022 года также отмечалось некоторое снижение стоимости видеокарт.