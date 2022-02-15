Уфа, , 10:44 — REGNUM Проверку после нападения стаи бездомных собак на девушку проводят в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Стая собак Пресс-служба администрации Оренбурга

В СМИ была опубликована информация о том, что 8 февраля 2022 года в деревне Кириллово на 21-летнюю девушку напала стая бездомных собак: девушка смогла сама отбиться от безнадзорных животных, после этого ей понадобилась помощь медиков.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку по признакам халатности. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Во время проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова бездомных животных, будет дана правовая оценка.