Шанхай, Китай, 15 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Развалины комплекса строений, относящихся к периоду правления в Китае династии Тан (618−907 гг. н.э.), нашли в восточной части КНР археологи. Об этом 15 февраля сообщает шанхайский информационный ресурс «Пэнпай».

Археология

Отмечается, что комплекс общей площадью свыше 1,4 тыс. кв. метров найден на территории района Хайчжоу в городе Ляньюньган восточной китайской провинции Цзянсу.

Также уточняется, что археологи смогли определит в ходе раскопок развалины 21 объекта, куда входят ступени, ворота, дворы, колодцы, дороги, галереи и жилые дома, а также ряд других элементов архитектуры.

Кроме того, указывается, что путем анализа данных, полученных в ходе исследований, ученые предположили, что найденный комплекс мог являться чиновничьим учреждением или храмом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в 2021 году в Пекине было обнаружено около 5000 предметов (комплектов) культурных реликвий.