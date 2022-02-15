Москва, , 10:39 — REGNUM Власти Германии приложат максимум усилий для финальной сертификации газопровода «Северный поток — 2» в самые кратчайшие сроки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал высказывания депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, которая назвала бессмысленным затягивание сертификации газопровода «Северный поток — 2» и отметила, что если ФРГ перейдет на американский СПГ, то жители Германии будут страдать от резкого роста цен.

«Северный поток — 2» Harald Hoyer

«Возможный переход экономики ФРГ на американский СПГ может и не оказать принципиального давления на цены в сторону их роста именно сейчас, когда конъюнктура провоцировала в январе 2022 года увеличение цен на российский газ до максимальных значений в 1400 долларов за тысячу кубометров, — сказал Чередниченко. — Однако здесь кроется другая проблема: сохраняющийся дефицит газа в хранилищах Европы не может быть покрыт исключительно американскими поставками. Поэтому гипотетический отказ от российского газа лишь усугубит проблему дефицита и выступит в качестве очередного катализатора роста цен. В качестве же «антикатализатора» выступает скорейшая сертификация «Северного потока — 2» и переход европейских потребителей газа на долгосрочные контракты с российской стороной».

Как пояснил эксперт, этот механизм понятен европейским и, в частности, германским властям, поэтому с высокой долей вероятности они приложат максимум усилий для финальной сертификации российского газопровода в самые кратчайшие сроки.

«Ведь именно в этом кроется залог стабилизации европейского газового рынка и уход от его сегодняшнего шокового состояния, — сказал Чередниченко. — Безусловно, такой расклад работает против желаний американских властей, но концентрация их усилий на «СП-2» заметно слабеет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Дагделен, заявления президента США Джозефа Байдена об остановке СП-2 является «неуважением демократического суверенитета Германии и её европейских партнёров».

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